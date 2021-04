Perché Spotify non prende posizione sulla disinformazione su Covid-19? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Joe Rogan (foto: Getty Images)The Joe Rogan Experience è, numeri alla mano, uno dei podcast più famosi del mondo: esiste dal 2009, ha collezionato più di 1600 episodi e dal 2020 – grazie a un accordo dal valore di 100 milioni di dollari – è condotto in esclusiva per Spotify dal comico e commentatore americano Joe Rogan. Negli anni è diventato uno spartiacque dell’opinione pubblica d’oltreoceano ospitando voci di ogni genere, da Kanye West fino al complottista di destra Alex Jones, e anche il podcast più ascoltato sulla piattaforma di streaming. Non sono mai mancate le polemiche, però, come quando Rogan (nella puntata 1509) si lasciò andare ad alcuni commenti visti come transfobici, venendo difeso nientemeno che dal Ceo di Spotify Daniel Elk. O come quando, subito dopo il trasloco sull’app di streaming musicale, gli episodi più ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) Joe Rogan (foto: Getty Images)The Joe Rogan Experience è, numeri alla mano, uno dei podcast più famosi del mondo: esiste dal 2009, ha collezionato più di 1600 episodi e dal 2020 – grazie a un accordo dal valore di 100 milioni di dollari – è condotto in esclusiva perdal comico e commentatore americano Joe Rogan. Negli anni è diventato uno spartiacque dell’opinione pubblica d’oltreoceano ospitando voci di ogni genere, da Kanye West fino al complottista di destra Alex Jones, e anche il podcast più ascoltatopiattaforma di streaming. Non sono mai mancate le polemiche, però, come quando Rogan (nella puntata 1509) si lasciò andare ad alcuni commenti visti come transfobici, venendo difeso nientemeno che dal Ceo diDaniel Elk. O come quando, subito dopo il trasloco sull’app di streaming musicale, gli episodi più ...

