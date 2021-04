Omofobia | Mirabelli | ‘prossima settimana discussione Ddl Zan | impegno Pd premiato’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Nonostante il centrodestra si sia ricompattato per ragioni di loro opportunità politica, al di là delle posizioni delle posizioni espresse diverse in queste settimane, siamo riusciti a fare un primo passo avanti verso l’approvazione del ddl Zan”. Lo dice il senatore del Pd Franco, capogruppo dem nella commissione Giustizia.“Ora è in calendario e il presidente Ostellari ha annunciato che laprossima presenterà la relazione che aprirà la. E’ un risultato importante, che raccoglie le sollecitazioni di tanti, rispetta il Parlamento e premia l’del Pd”, prosegue. “Siamo soddisfatti anche di aver impedito che venisse calendarizzata la proposta propagandistica di FI e del centrodestra sull’istituzione di una commissione di inchiesta ...

Così Franco, del Pd, al termine dell'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato che doveva decidere la calendarizzazione del ddl Zan. Inoltre, aggiunge, 'i dieci disegni ...... Franco. I cantanti sui social in difesa del DDL A difendere il disegno di legge sono ... tra i più strenui oppositori alla legge sull'. In difesa del testo anche Levante e Mahmood.Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Nonostante il centrodestra si sia ricompattato per ragioni di loro opportunità politica, al di là delle posizioni delle posizioni espresse diverse in queste settimane, siam ...Il presidente leghista della commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, è stato irremovibile: "Parliamo di tutto, fuorché ...