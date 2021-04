Monreale | appello di Arcidiacono ai cittadini | “Vaccino unica via per ripartire”

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 28 aprile 2021)– Il sindaco diAlbertosollecita ia vaccinarsi per ritornare presto alla normalità. Da oggi drive in alla Casa del Sole per gli over 80 che hanno difficoltà a camminare e per over dai 60 ai 79 anni e fragili. Gli hub aperti alle 8 alle 20, fra i quali ospedale Ingrassia, Fiera e Villa delle Ginestre. “E’ importante approfittare di questa apertura e accelerazione della campagna vaccinale da parte della Regione siciliana, che ha messo a disposizione tutti gli hub vaccinali per una buona parte della popolazione – ha dichiarato il sindaco diAlberto– pertanto invito tutti isi ad approfittare di questa occasione per recarsi negli hub più vicini, per effettuare il ...