Marco Bocci e Laura Chiatti | brutta avventura in autostrada | “Le pare che…” il VIDEO virale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildell’assurdo episodio che coinvolge la coppia di attori,, diventa subitosul web. Insolitaper l’affiatata coppia di attori composta da, e la meravigliosa, soltanto poche minuti fa nei pressi di un tratto non ben identificato dell’italiana. Come mostra iladesso L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Mika4Berries : All'interno un articolo esclusivo di Mika in cui la pop star internazionale interviene sulla situazione politica in… - MillaCarbo1 : E comunque io a Marco Bocci due colpi glieli darei. - MariaPetrocco : @FanelliEmanuela Marco Bocci ???? - inarteziogio : Almeno posso dire di aver visto un lavoro di Marco Bocci #UnaPezzaDiLundini - strawfield01 : ma chi è marco bocci #UnaPezzaDiLundini -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci

Nelle scorse ore l'attoreè stato protagonista di una piccola disavventura in autostrada. La moglie Laura Chiatti ha ripreso la scena.Un vero e proprio spiacevole imprevisto, quello che, pochissimi istanti fa, è accaduto ain autostrada. E Laura Chiatti, sua moglie, ha voluto prontamente documentare sul suo canale social ufficiale. Attivissima sul suo profilo Instagram e, soprattutto, sempre solita a rendere ...Una divertita Laura Chiatti ha ripreso il marito, Marco Bocci, su tutte le furie in autostrada. Il diverbio in macchina: "Ma le pare!" ...Nelle scorse ore l'attore Marco Bocci è stato protagonista di una piccola disavventura in autostrada. La moglie Laura Chiatti ha ripreso la scena.