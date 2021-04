LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, Sagan favorito (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 L’Italia può giocarsi diverse carte in un’eventuale volata ristretta: da Sonny Colbrelli ad Andrea Pasqualon, passando per Diego Ulissi. 17.07 15 chilometri al traguardo. 17.06 Prova a scattare in solitaria il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck Quick-Step). Per lui pochi metri di vantaggio, costretto a rialzarsi. 17.04 Prosegue l’azione della Ineos Grenadiers con un Ganna scatenato. Difficile andar via dal gruppo. 17.02 gruppo compatto, ripreso anche Arensman. 17.00 Tra i favoriti Peter Sagan ed il nostro Sonny Colbrelli. 16.58 Terminata la salita, dovrebbe essere volata ristretta per la vittoria. 16.56 Si riduce di unità il gruppo che sta andando a riprendere Arensman sempre sotto la spinta di Ganna. Non scatta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 L’Italia può giocarsi diverse carte in un’eventuale volata ristretta: da Sonny Colbrelli ad Andrea Pasqualon, passando per Diego Ulissi. 17.07 15 chilometri al traguardo. 17.06 Prova a scattare in solitaria il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck Quick-Step). Per lui pochi metri di vantaggio, costretto a rialzarsi. 17.04 Prosegue l’azione della Ineos Grenadiers con un Ganna scatenato. Difficile andar via dal. 17.02, ripreso anche Arensman. 17.00 Tra i favoriti Petered il nostro Sonny Colbrelli. 16.58 Terminata la salita, dovrebbe essere volata ristretta per la vittoria. 16.56 Si riduce di unità ilche sta andando a riprendere Arensman sempre sotto la spinta di Ganna. Non scatta ...

