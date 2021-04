I progetti di Microsoft per la dad: «La scuola diventerà ibrida» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultima campanella della scuola suonerà, a seconda delle Regioni, tra il 5 e il 16 giugno. Ma quest’anno è un anno diverso, si sa: l’ormai famosa DAD, la didattica a distanza, ha creato spesso voragini, anche relazionali oltreché di apprendimento. E così è stata avanzata l’ipotesi (concreta) di tenere aperte le scuole, per permettere di recuperare qualcosa. Il Governo ha stanziato non pochi soldi (510 milioni) perché, almeno là dove si sono stati più problemi di dispersione scolastica, si possano riprendere le fila, magari con classi di ripasso, con laboratori e incontri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultima campanella della scuola suonerà, a seconda delle Regioni, tra il 5 e il 16 giugno. Ma quest’anno è un anno diverso, si sa: l’ormai famosa DAD, la didattica a distanza, ha creato spesso voragini, anche relazionali oltreché di apprendimento. E così è stata avanzata l’ipotesi (concreta) di tenere aperte le scuole, per permettere di recuperare qualcosa. Il Governo ha stanziato non pochi soldi (510 milioni) perché, almeno là dove si sono stati più problemi di dispersione scolastica, si possano riprendere le fila, magari con classi di ripasso, con laboratori e incontri.

