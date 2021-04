Grillo: la rabbia dei genitori della ragazza per video che girano in rete (Di mercoledì 28 aprile 2021) Grillo, la rabbia dei genitori della ragazza per frammenti di video intimi che circolano in rete, come trofei da mostrare e di cui farsi vanto. Una vicenda dolorosa che vede, tra le persone coinvolte, il figlio di un personaggio famoso, non può suscitare la morbosa curiosità di molti. Sapere come andrà a finire, vedere se, come successo in altre occasioni, la verità strillata dei media sarà più forte e invasiva della giustizia che deve fare il suo corso. video, dichiarazioni e commenti che si susseguono a ritmo continuo, non aiuta il lavoro degli inquirenti che vorrebbero tutto tranne il chiasso mediatico . LEGGI ANCHE –> Beppe Grillo e le accuse di stupro al figlio: “Non è uno stupratore, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021), ladeiper frammenti diintimi che circolano in, come trofei da mostrare e di cui farsi vanto. Una vicenda dolorosa che vede, tra le persone coinvolte, il figlio di un personaggio famoso, non può suscitare la morbosa curiosità di molti. Sapere come andrà a finire, vedere se, come successo in altre occasioni, la verità strillata dei media sarà più forte e invasivagiustizia che deve fare il suo corso., dichiarazioni e commenti che si susseguono a ritmo continuo, non aiuta il lavoro degli inquirenti che vorrebbero tutto tranne il chiasso mediatico . LEGGI ANCHE –> Beppee le accuse di stupro al figlio: “Non è uno stupratore, ...

