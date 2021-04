Francia, arrestati sette ex terroristi delle Brigate Rosse (Di mercoledì 28 aprile 2021) sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati questa mattina in Francia; il Presidente Emmanuel Macron ha deciso di trasmettere alla Procura i 10 nomi In Francia questa mattina, 28 aprile, sono stati arrestati sette membri del gruppo terroristico di estrema sinistra; secondo fonti investigative si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Brigate Rosse, di Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati per il Contropotere territoriale; altre tre persone, che secondo le informazioni circolate sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura, accusate ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021)ex membrisono statiquesta mattina in; il Presidente Emmanuel Macron ha deciso di trasmettere alla Procura i 10 nomi Inquesta mattina, 28 aprile, sono statimembri del gruppoco di estrema sinistra; secondo fonti investigative si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, di Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati per il Contropotere territoriale; altre tre persone, che secondo le informazioni circolate sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura, accusate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - TgLa7 : Sette ex membri delle #Brigate #Rosse sono stati arrestati stamani in #Francia su richiesta dell'Italia, mentre alt… - infoitinterno : Terrorismo, ecco chi sono i sette brigatisti rossi arrestati in Francia - infoitinterno : Brigatisti e terroristi arrestati in Francia: ecco chi sono. Da Pietrostefani a Petrella -