«È stato ucciso come George Floyd»: in un video la morte di Mario Gonzalez, soffocato da un agente di polizia in California (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dagli Stati Uniti arrivano le immagini di un nuovo caso di morte per soffocamento durante un’operazione di polizia, una dinamica che a tratti ricorda quella dell’omicidio di George Floyd. La vittima è un cittadino di origini ispaniche, Mario Arenales Gonzalez, 26 anni, immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti. Il caso risale allo scorso 19 aprile, alla vigilia della sentenza contro Derek Chauvin, l’ex poliziotto condannato per l’omicidio di George Floyd, ed è avvenuto nella contea di Alameda, a sud di Oakland, California. Nelle immagini riprese dalla bodycam di un poliziotto si vedono gli agenti giungere sul posto dopo una richiesta di intervento e iniziare a parlare con l’uomo, che era in stato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dagli Stati Uniti arrivano le immagini di un nuovo caso diper soffocamento durante un’operazione di, una dinamica che a tratti ricorda quella dell’omicidio di. La vittima è un cittadino di origini ispaniche,Arenales, 26 anni, immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti. Il caso risale allo scorso 19 aprile, alla vigilia della sentenza contro Derek Chauvin, l’ex poliziotto condannato per l’omicidio di, ed è avvenuto nella contea di Alameda, a sud di Oakland,. Nelle immagini riprese dalla bodycam di un poliziotto si vedono gli agenti giungere sul posto dopo una richiesta di intervento e iniziare a parlare con l’uomo, che era in...

Advertising

hirtbello : @G3RTSMART @motti_giuseppe @mariocalabresi Certo che sì. Pinelli però non è stato ucciso da Calabresi, com'è ampiamente provato - MatteoGusberti : RT @mariocalabresi: Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è… - TurpoSylvie : RT @mariocalabresi: Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è… - smendoliera : RT @mariocalabresi: Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è… - ernestocaprari : RT @mariocalabresi: Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è… -