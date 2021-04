Concorrenza, Commissione UE multa tre banche d’investimento per cartello (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha sanzionato tre banche – Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole e Credit Suisse – con una multa di 28,5 milioni di euro per violazione delle norme antitrust europee. Deutsche Bank invece è scampata alla multa per aver collaborato con la Commissione ed aver rivelato l’esistenza del cartello. Più nello specifico, Bank of America Merrill Lynch è stata sanzionata per 12,6 milioni di euro, Credit Agricole per quasi 4 milioni, Credit Suisse per oltre 11,8 milioni di euro. Le quattro banche sono accusate di aver preso parte ad un cartello nel mercato del trading secondario dei titoli di stato denominati in dollari all’interno dello Spazio economico europeo. “Il comportamento delle banche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha sanzionato tre– Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole e Credit Suisse – con unadi 28,5 milioni di euro per violazione delle norme antitrust europee. Deutsche Bank invece è scampata allaper aver collaborato con laed aver rivelato l’esistenza del. Più nello specifico, Bank of America Merrill Lynch è stata sanzionata per 12,6 milioni di euro, Credit Agricole per quasi 4 milioni, Credit Suisse per oltre 11,8 milioni di euro. Le quattrosono accusate di aver preso parte ad unnel mercato del trading secondario dei titoli di stato denominati in dollari all’interno dello Spazio economico europeo. “Il comportamento delle...

Advertising

DividendProfit : Concorrenza, Commissione UE multa tre banche d’investimento per cartello - fatequalcosina : RT @ELuttwak: Le folli direttive della Commissione Europea su come comprare e distribuire vaccini, e adesso, come organizzare il rilancio d… - AlatiGiulio : @JorioAntonio @UGambini @ugoarrigo @Renzo_Pisu @aledeniz @GFI65 @massimodiperna @Loops40994697 @scureggione… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Secondo quanto riportato dal 'Financial Times', tra pochi giorni, la Commissione Europea accuserà formalmente Apple per… - Vittorino1806 : Secondo quanto riportato dal 'Financial Times', tra pochi giorni, la Commissione Europea accuserà formalmente Apple… -