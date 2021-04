Caso Suarez, la versione di Agnelli: «Si propose lui con un sms, dell’esame ho saputo dai giornali» (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus». E’ la versione di Andrea Agnelli sul Caso Luis Suarez e il suo esame d’italiano posticcio a Perugia. Repubblica pubblica il verbale della testimonianza resa il 26 gennaio scorso dal presidente della Juventus al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone. «In quel periodo vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a Suarez. All’inizio di settembre fui informato che l’ingaggio di Suarez era di difficile realizzazione perché era risultato che lo stesso non aveva la cittadinanza ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Diricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus». E’ ladi AndreasulLuise il suo esame d’italiano posticcio a Perugia. Repubblica pubblica il verbale della testimonianza resa il 26 gennaio scorso dal presidente della Juventus al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone. «In quel periodo vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a. All’inizio di settembre fui informato che l’ingaggio diera di difficile realizzazione perché era risultato che lo stesso non aveva la cittadinanza ...

