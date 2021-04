Brembo acquista la «J. Juan», azienda spagnola produttrice di sistemi frenanti per moto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con l’operazione, il Gruppo amplia la propria famiglia di brand e completa l’offerta di soluzioni per l’impianto frenante della moto. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con l’operazione, il Gruppo amplia la propria famiglia di brand e completa l’offerta di soluzioni per l’impianto frenante della

Advertising

fisco24_info : Brembo fa shopping in Spagna, acquista J.Juan per 70 milioni: Bombassei, investiamo ancora per consolidare business… -