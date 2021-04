Barbara D’Urso nel mirino degli haters: l’outfit leopardato per cucinare “non convince” (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Cucinando la zucca», recita così il post che fa da corredo all’ultimo scatto casalingo di Barbara D’Urso. Una foto privata che mostra la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ai fornelli, alle prese con la cena. A colpire i followers l’outfit della splendida over 60, che indossa un vestitino leopardato cortissimo e un paio di tacchi vertiginosi. «Tutte cuciniamo così», ha scritto con ironia una utente. E non si è trattata di una voce isolata. Alcuni hanno attaccato la presentatrice partenopea per l’uso massiccio di filtri: a detta loro l’istantanea non è troppo al naturale… leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini divina nel costume blu, forma fisica strepitosa: «Che spettacolo» Barbara D’Urso Instagram outfit leopardato per cucinare: ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Cucinando la zucca», recita così il post che fa da corredo all’ultimo scatto casalingo di. Una foto privata che mostra la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ai fornelli, alle prese con la cena. A colpire i followersdella splendida over 60, che indossa un vestitinocortissimo e un paio di tacchi vertiginosi. «Tutte cuciniamo così», ha scritto con ironia una utente. E non si è trattata di una voce isolata. Alcuni hanno attaccato la presentatrice partenopea per l’uso massiccio di filtri: a detta loro l’istantanea non è troppo al naturale… leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini divina nel costume blu, forma fisica strepitosa: «Che spettacolo»Instagram outfitper: ...

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - AntiSmugglers : @nelloscavo @Avvenire_Nei tutti questi comunisti con le finte lacrime agli occhi....poi di questi amati 'fratelli'… - Aisha24160031 : RT @alba_dreamer_: Quando Barbara d'urso durante il caffeuccio parla di C. e D. ????? #DayDreamer - bottinochiara_ : Ma Barbara D'Urso che insinua cose su Diletta Leotta???? E poi 'devi essere felice che i giornali parlino di te' A… - supertramp8931 : Riuscirà mai Barbara D'urso ad imparare come si pronuncia Can? #Pomeriggio5 -