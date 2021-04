Allegri e Ambra crisi insanabile, parla un amico: “Sono ad un passo dall’addio” | I motivi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Ambra Angiolini e il suo compagno Massimiliano Allegri Sono in crisi. Un momento di irrequietezza sentimentale che durerebbe già da un pò. Ambra e Massimiliano Allegri verso l’addio A parlare dalle pagine del settimanale DiPiù Tv è una fonte vicina alla coppia. L’insider ha dichiarato: “Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”. Stando alle indiscrezioni le crepe nel loro rapporto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno:Angiolini e il suo compagno Massimilianoin. Un momento di irrequietezza sentimentale che durerebbe già da un pò.e Massimilianoverso l’addio Are dalle pagine del settimanale DiPiù Tv è una fonte vicina alla coppia. L’insider ha dichiarato: “Le cose stanno cambiando.è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”. Stando alle indiscrezioni le crepe nel loro rapporto ...

