Alfonso Signorini prende una dura decisone dopo il GF Vip | “Ho chiuso con tutti” | poi la confessione sulla malattia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Di recente,ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di molti aspetti della sua vita, sia privata sia pubblica, ed ha menzionato anche l’esperienza del GF Vip. A tal proposito, il protagonista ha spiegato di non essere rimasto in rapporti con i suoi ex collaboratori, anzi. Il giornalista ha palesato la L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Alfonso Signorini contro Tommaso Zorzi: 'Non si può improvvisare, doveva prendere una p… - Unf_Tweet : @DrApocalypse bisognerebbe poi chiedere ad Alfonso Signorini che è il direttore di Chi, dice che Tommaso Zorzi è tr… - teresacapitanio : Isola dei famosi, Tommaso Zorzi beccato con il nuovo amore: la bomba di Alfonso Signorini - armidawho : Nel giro di due giorni ho dato ragione a: Alfonso Signorini BDU Prelemi La vera decaduta è la mia. - infoitcultura : Cosa si sono detti in privato Alfonso Signorini e Barbara d'Urso (dopo i rumors sulla rivalità) -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Ardua è la via della tv per i giovani eroi del web. Ieri pomeriggio su Italia 1 Tommaso Zorzi , lanciato dall'ultima edizione del "Grande Fratello Vip" die accolto da una fascia di pubblico come nuovo, sorprendente teen idol, con il suo " Il punto Z ", ha racimolato appena l'1,8% di share e l'intimo pubblico di 229.000 spettatori. ...A svelarlo è stato il diretto interessato, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi' di. Parole che testimoniano il suo amore. Il volto noto della televisione italiana ha ...Le Iene continuano a "mietere vittime" tra i concorrenti dell'ultimo Grande Fratello Vip. Questa volta è toccato a Rosalinda Cannavò che si è ritrovata inconsapevolmente nel mirino della trasmissione ...Una foto che sta davvero devastando i follower. Selvaggia Roma, ha deciso di "mettersi a nudo" realmente ma, per i follower, c'è in palio qualcosa.