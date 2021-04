Zona rossa, arancione e gialla: come possono cambiare i colori delle regioni il 3 maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi come oggi Valle d'Aosta in arancione, Sardegna in rosso. Poi è solo il Sud a fare i conti con le maggiori restrizioni e chiusure. Una 'macchia arancione' sulla mappa, mentre il resto d'Italia è ... Leggi su today (Di martedì 27 aprile 2021) Oggioggi Valle d'Aosta in, Sardegna in rosso. Poi è solo il Sud a fare i conti con leri restrizioni e chiusure. Una 'macchia' sulla mappa, mentre il resto d'Italia è ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - CB_Ignoranza : La Sardegna è in zona rossa ma il Cagliari ci esce dopo 8 mesi ???? #CagliariRoma #SerieA - borghi_claudio : E ogni tanto riaffiora la Sardegna in zona rossa perchè hanno gozzovigliato. Balle! La Sardegna è in zona rossa per… - liamspancake : Ormai sta zona rossa mi sta veramente dando alla testa - andreasimari : RT @santegidionews: Rsa e case di riposo: “un’eterna zona rossa”. Indagine sulla condizione degli #anziani ingiustamente reclusi. Conferenz… -