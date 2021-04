(Di martedì 27 aprile 2021) Bentornata. Ieri, fatta eccezione per sei Regioni, tutto il resto d'Italia (tra cui Lazio e Lombardia) è tornato a godere di maggiore libertà. E tra i timori per gli assembramenti, ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Voglia di ripartenza, con la zona gialla a Roma e Milano è scattata la corsa a bar e ristoranti - Corte_Mir_Siena : Il progetto che vi proponiamo riparte dall'esperienza dell’estate scorsa, quando la voglia di ripartenza ha portato… - leggoit : Voglia di ripartenza, con la zona gialla a Roma e Milano è scattata la corsa a bar e ristoranti - davidebergonz : ?? #ciak si gira ?? pronti per la #ripartenza #mare ?? ?? voglia di mare ?? ?????????? - quimnadal : RT @alessandra_rand: #Pompei si prepara alla ripartenza dopo la chiusura di queste settimane. Non più strade vuote ma voglia di tornare ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglia ripartenza

leggo.it

... soprattutto sui mezzi di trasporto, il rispetto delle norme e ladelle vecchie abitudini, è ... La colpa dellaa metà, nel capoluogo lombardo, è stata dettata anche dalla minaccia ...Nel complesso unapositiva grazie anche alla prudenza utilizzata dagli stessi istituti ... Ladi tornare alla normalità è tanta ma dobbiamo continuare a tenere alta la guardia'. Anche ...«Con l’attesa ripartenza del 26 aprile anche le navi da crociera hanno ... In molti hanno espresso entusiasmo e voglia di conoscere meglio la Città dei Papi, in particolare il quartiere medioevale di ..."Ripartono le crociere, Viterbo prima tappa per i turisti". Politica - Rotelli e De Carolis (FdI): "Ieri la città ha iniziato a riempirsi dalle prime ore del mattino" ...