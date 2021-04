vivo V21, V21 5G, V21e ufficiali: la selfie-cam ha il flash e la stabilizzazione OISHDblog.it (Di martedì 27 aprile 2021) vivo lancia un tris di medio gamma con alcune caratteristiche speciali: V21, V21 5G e V21e infatti hanno una selfie-cam con flash LED e stabilizzazione OIS e EIS (quest’ultima caratteristica è…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021)lancia un tris di medio gamma con alcune caratteristiche speciali: V21, V21 5G einfatti hanno una-cam conLED eOIS e EIS (quest’ultima caratteristica è…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

TuttoAndroid : Vivo V21 5G e Vivo V21e si lanciano nella fascia media con grande carisma - Litu_ck : RT @91mobiles: Vivo V21 5G, Vivo V21e with AMOLED display, 64MP camera launched: price, specs - 91mobiles : Vivo V21 5G, Vivo V21e with AMOLED display, 64MP camera launched: price, specs - PuntoCellulare : I nuovi smartphone Vivo V21, V21 5G e V21e sono stati presentati ufficialmente oggi, come preannunciato dalla casa… - gigibeltrame : vivo V21, V21 5G, V21e ufficiali: la selfie-cam ha il flash e la stabilizzazione OIS #digilosofia… -