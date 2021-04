Van Persie | «Ho riconosciuto il talento di Mbappè prima di tutti»

(Di martedì 27 aprile 2021) L’ex idolo della nazionale olandese Robin Vanha parlato nel corso di un’intervista di quando vide per lavoltaIldi Kylianera così cristallino che lo si poteva notare già diversi anni fa. Ecco le parole su di lui dell’ex giocatore dell’Arsenal e della nazionale olandese Robin Vanrilasciate al Sun. L’episodio risale ad un’amichevole disputata nel 2015 con il suo ultimo club, il Fenerbache. «Il club aveva organizzato un’amichevole a Losanna. Sapevo che avrei giocato 70 minuti e pocoche mi sostituissero era entrato un giovane ragazzo nel Monaco. Si chiamava Mbappé e in Europa nessuno aveva ancora sentito parlare di lui. A noi invece avevano detto che c’era un giocatore speciale in panchina. Abbiamo giocato su un campo ...

Robinha lasciato il Manchester United nel 2015 per trasferirsi al Fenerbahçe. Durante quell'estate, il club turco giocò un'amichevole in Svizzera contro il Monaco e lo storico bomber olandese si ...L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United, Robin, nel corso di un'intervista rilasciata al 'The Sun', ha parlato del suo primo incrocio sul campo con Kylian Mbappé , durante un'amichevole tra Fenerbahce e Monaco: 'Lo guardai e dissi a ...L’ex idolo della nazionale olandese Robin Van Persie ha parlato nel corso di un’intervista di quando vide per la prima volta Mbappè Il talento di Kylian Mbappè era così cristallino che lo si poteva no ...L'ex storico bomber ricorda il momento esatto nel quale aveva compreso la forza e il destino del giovanissimo attaccante ...