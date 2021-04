Recovery, l'Italia realizzi l'obiettivo della piena occupazione di donne e giovani (Di martedì 27 aprile 2021) Con il voto della Risoluzione alla Camera e al Senato sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Italia si prepara a investire nella transizione ecologica, digitale e nell’inclusione sociale per una nuova ripartenza e una crescita più verde, più innovativa e paritaria dopo la crisi economica e sociale innescata da Covid-19. Una “sfida straordinaria ed epocale”, per dirla con il presidente Mario Draghi, per cambiare tutto il sistema Paese. La pandemia, con i suoi quasi 120mila morti registrati (ma quanti di più sono quelli sfuggiti alle statistiche!), con il crollo del Pil di 8,9 punti percentuali, con la perdita di quasi un milione di posti di lavoro di cui hanno sofferto e stanno soffrendo soprattutto le donne e i più giovani, ci ha imposto di riconsiderare dalle fondamenta il nostro sistema di cura, di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Con il votoRisoluzione alla Camera e al Senato sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’si prepara a investire nella transizione ecologica, digitale e nell’inclusione sociale per una nuova ripartenza e una crescita più verde, più innovativa e paritaria dopo la crisi economica e sociale innescata da Covid-19. Una “sfida straordinaria ed epocale”, per dirla con il presidente Mario Draghi, per cambiare tutto il sistema Paese. La pandemia, con i suoi quasi 120mila morti registrati (ma quanti di più sono quelli sfuggiti alle statistiche!), con il crollo del Pil di 8,9 punti percentuali, con la perdita di quasi un milione di posti di lavoro di cui hanno sofferto e stanno soffrendo soprattutto lee i più, ci ha imposto di riconsiderare dalle fondamenta il nostro sistema di cura, di ...

