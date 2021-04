Recovery | Draghi | ‘a turismo e cultura 8 mld | a Roma 500 mln per valorizzarla’

(Di martedì 27 aprile 2021), 27 apr. (Adnkronos) – Asono “destinati circa 8 miliardi di euro. Sono previsti interventi per la valorizzazione di siti storici eli, volti a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la loro attrattività. Ci sono inoltre investimenti nel digitale, per consentire il collegamento dell’interno ecosistema turistico e per migliorare la competitività delle imprese”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera.“Per quanto riguarda, il Pnrr prevede un’iniziativa specifica ‘Caput Mundi’ da 500 milioni di euro per finanziare progetti che valorizzano il patrimonio storico ele della città di; permettono la messa in sicurezza di luoghi pubblici ed edifici storici; digitalizzano i servizi ...

plan: gli approfondimenti Il pianoin 16 mossealla Camera: ", disporremo di 248 miliardi, no a ritardi e miopie"alla Camera: il discorso completo .Replica del presidente del Consiglio al dibattito sulplan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a Palazzo Madama le sue comunicazioni. Il Piano illustrato ieri dal premier alla Camera. 'Il Pil è caduto dell'8,7, i giovani e le ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace per i tempi ristretti" ma "il dialogo non è finito qui. Il contributo che il Parlamento può dare non è solo all'inizio, tutte queste riforme saranno adottate c ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Il piano asili nido stanzia 4,6 miliardi per le scuole dell'infanzia, questo porta 230mila posti per i bambini più piccoli, è una stima prudenziale. L'ambizione del govern ...