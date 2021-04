PS5 | uscito un nuovo aggiornamento del firmware

(Di martedì 27 aprile 2021) Come ci si aspetterebbe per le console nuove, PS5 ha ottenuto nuovamente undel: vediamo insieme di cosa si tratta Sony continua a rilasciare aggiornamenti per la propria console ammiraglia: considerando che la console è stata lanciata da poco, è del tutto normale che in questo periodo esca un numero più elevato di aggiornamenti. La scorsa patch di sistema del, infatti, risale a meno di due settimane fa. Detto questo, vediamo quali sono le novità che porterà questodeldi PS5. Contenuti dell’per PS5 L’deldi PS5 in sé, in realtà, contiene semplicemente miglioramenti delle prestazioni del sistema, come scritto sulla patch note ...

