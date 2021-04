Polemica coprifuoco. E cosa pensano i cittadini? (Di martedì 27 aprile 2021) Parlando di coprifuoco in questi giorni, c’è chi ha pensato ai tempi della guerra, ma anche a cenerentola, con una carrozza che in punto a mezzanotte diventa una zucca. Vietato sgarrare con gli orari. Si perché gli italiani rossi, arancioni o gialli. Dopo mesi di regole e di dentro e fuori. Sognano la libertà, quella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Parlando diin questi giorni, c’è chi ha pensato ai tempi della guerra, ma anche a cenerentola, con una carrozza che in punto a mezzanotte diventa una zucca. Vietato sgarrare con gli orari. Si perché gli italiani rossi, arancioni o gialli. Dopo mesi di regole e di dentro e fuori. Sognano la libertà, quella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Gnups : @Cartabellotta non per fare polemica... ma il coprifuoco....a che servirebbe? - blusewillis1 : RT @ftk33333: HANNO GIÀ TOLTO COPRIFUOCO E MASCHERINE ALL'APERTO O VOGLIAMO CONTINUARE A PRENDERCI PER IL CULO? NO POLEMICA. - ottochannel : Riaprono i ristoranti, polemica sul coprifuoco - LibeUnoValeZero : @edorixi @agorarai Mi sembra di sentire Renzi al governo con Conte riguardo al MES di cui non si parla più ! La pol… - anglotedesco : Ripartenze senza le -