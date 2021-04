Petti, pomodoro spacciato per toscano: il meccanismo contestato, lo stock fermato e la difesa dell'azienda (Di martedì 27 aprile 2021) Accusa di frode in commercio dietro al sequestro dell’azienda di Venturina che si difende: «Non era per il mercato italiano» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 aprile 2021) Accusa di frode in commercio dietro al sequestrodi Venturina che si difende: «Non era per il mercato italiano»

Advertising

fanpage : Ultim'ora Sequestrati oltre 4mila tonnellate di prodotti finiti e semilavorati. - fanpage : Una frode alimentare di enormi proporzioni - greenMe_it : Passata Petti nella bufera, storico maxi sequestro: spacciato per 100% italiano pomodoro che non lo era… - AngelisRosa : Passata Petti nella bufera, storico maxi sequestro: spacciato per 100% italiano pomodoro che non lo era - iltirreno : ?? Sequestro alla Petti: le accuse e la difesa dell'azienda ?? di Luca Centini -