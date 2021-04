PERCHÈ MONTALBANO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA? “A VOLTE NON TI RICORDI IL COLPEVOLE…” (Di martedì 27 aprile 2021) Stasera torna su Rai1 MONTALBANO. Vi siete mai chiesti perché FUNZIONA così bene ANCHE in REPLICA? All’ennesima riproposizione riesce a fare ascolti che non fanno alcune fiction inedite. Gli episodi sono dei film veri e propri che puoi guardare senza aver mai seguito la serie. Scritti, girati e recitati superbamente, con più chiavi di lettura e si rivedono con piacere. E soprattutto che si ricorda ogni volta chi è l’assassino? Le trame e gli intrecci di Camilleri sono geniali con continui colpi di scena e nulla è come sembra, e ci si lascia catturare ANCHE alla terza o quarta visione. C’è il giallo di puntata, c’è la psicologia dei personaggi, ci sono i riferimenti da cogliere alla storia passata e recente dell’Italia. Una miscela affascinante. Giorgio Simonelli, docente di Comunicazione alla ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021) Stasera torna su Rai1. Vi siete mai chiesti perchécosì benein? All’ennesima riproposizione riesce a fare ascolti che non fanno alcune fiction inedite. Gli episodi sono dei film veri e propri che puoi guardare senza aver mai seguito la serie. Scritti, girati e recitati superbamente, con più chiavi di lettura e si rivedono con piacere. E soprattutto che si ricorda ogni volta chi è l’assassino? Le trame e gli intrecci di Camilleri sono geniali con continui colpi di scena e nulla è come sembra, e ci si lascia catturarealla terza o quarta visione. C’è il giallo di puntata, c’è la psicologia dei personaggi, ci sono i riferimenti da cogliere alla storia passata e recente dell’Italia. Una miscela affascinante. Giorgio Simonelli, docente di Comunicazione alla ...

