Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 27/04/2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Se tu e il tuo compagno (o il tuo socio in affari) avete preso due strade diverse in seguito alla Luna piena di ieri nel tuo settore delle partnership, oggi probabilmente continuerai a sentirti prosciugata emotivamente. Cerca di non restare ferma nell'abisso di questa fine e accogli il potere dei quattro corpi celesti che attualmente si muovono in Toro. Punta una luce (il Sole) sulla tua bellezza originale (Urano), sui tuoi talenti (Venere) e sulla tua mente (Mercurio). Prima che te ne possa rendere conto, ti si aprirà una nuova strada. Amica.

