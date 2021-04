Nagelsmann-Bayern Monaco: è fatta. Il comunicato ufficiale, cifra record (Di martedì 27 aprile 2021) Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Nagelsmann sulla panchina. Il tecnico lascerà dunque il Lipsia e la cifra è da capogiro Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. I rumors dei giorni scorsi sono diventati sempre più concreti e ora l’accordo è definitivo. A comunicarlo è proprio il club bavarese, il quale tramite un tweet ha annunciato che l’attuale tecnico del Lipsia andrà a sostituire Hansi Flick. L’allenatore attualmente in carica sulla panchina del Bayern Monaco, infatti, dopo l’annata da record 2019-2020, con sei trofei vinti, ha deciso di lasciare la Baviera. Il costo dell’operazione è da record. Il Bayern Monaco, infatti, ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Ilha ufficializzato l’arrivo disulla panchina. Il tecnico lascerà dunque il Lipsia e laè da capogiro Juliansarà il nuovo allenatore del. I rumors dei giorni scorsi sono diventati sempre più concreti e ora l’accordo è definitivo. A comunicarlo è proprio il club bavarese, il quale tramite un tweet ha annunciato che l’attuale tecnico del Lipsia andrà a sostituire Hansi Flick. L’allenatore attualmente in carica sulla panchina del, infatti, dopo l’annata da2019-2020, con sei trofei vinti, ha deciso di lasciare la Baviera. Il costo dell’operazione è da. Il, infatti, ...

Advertising

DiMarzio : #BayernMonaco | Ufficiale: #Nagelsmann è il nuovo allenatore - ilbaronejager : @armcopp Se anziché il Lipsia, avesse dovuto trattare col Dortmund, non solo Nagelsmann andava a zero al Bayern ma… - PietroAgoglia : RT @BombeDiVlad: ??#UFFICIALE ?? #Nagelsmann lascia l'#RBLeipzig Sarà il nuovo allenatore del #BayernMonaco ??? #LBDV #LeBombeDiVlad ht… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Bayern Monaco, Nagelsmann nuovo allenatore. Contratto fino al 2026 - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BAYERN NAGELSMANN SARÀ IL NUOVO ALLENATORE PER LUI UN CONTRATTO DI 5 ANNI #SkyCalciomercato #SkySport #Nagelsmann h… -