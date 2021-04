Isola 15, Giulia Salemi fa un discorso da applausi a Fariba Tehrani, poi si scontra con Valentina Persia (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo tanta attesa, Giulia Salemi è stata ospite della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi, a sostegno della mamma Fariba Tehrani – attuale naufraga in Honduras – ha affilato le unghie e ha tirato le somme di queste prime settimane del game-show estremo: Quelli dei naufraghi sono mondi molto diversi. Hanno dei vissuti diversi e soprattutto mia mamma in un certo senso è un outsider. Non c’è stata volontà neanche da parte loro di conoscere realmente com’è mia mamma Fariba e nemmeno di capire com’è la sua persona e il suo vissuto. Quindi sono destinati a non incrociarsi questi mondi. Anche se una cosa importante è il rispetto e qui il rispetto sta mancando totalmente. L’ex gieffina, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5 – si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa, ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo tanta attesa,è stata ospite della dodicesima puntata dell’dei Famosi, a sostegno della mamma– attuale naufraga in Honduras – ha affilato le unghie e ha tirato le somme di queste prime settimane del game-show estremo: Quelli dei naufraghi sono mondi molto diversi. Hanno dei vissuti diversi e soprattutto mia mamma in un certo senso è un outsider. Non c’è stata volontà neanche da parte loro di conoscere realmente com’è mia mammae nemmeno di capire com’è la sua persona e il suo vissuto. Quindi sono destinati a non incrociarsi questi mondi. Anche se una cosa importante è il rispetto e qui il rispetto sta mancando totalmente. L’ex gieffina, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5 – si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa, ...

