“Ilary, che succede?!”. Isola dei famosi, la Blasi si accascia a terra. Tutta ‘colpa’ di Gilles Rocca: cosa le è capitato (Di martedì 27 aprile 2021) All’Isola dei famosi è tempo di prove. In palio c’è una delle cose più belle che un italiano all’estero brama sin dal primo giorno lontano da casa: un bel piatto di pasta, in questo caso spaghetti alla amatriciana. La sfida prevedeva una prova di bacio in apnea tra coppie: Awed-Manuela, Matteo-Vera, Gilles-Francesca. I vincitori avrebbero dovuto mangiare la pasta bendati. Ma a un certo punto il colpo di scena: Gilles sceglie di non fare la prova tra l’incredulità del pubblico e soprattutto di Francesca Lodo che prega Ilary Blasi di poter cambiare il partner. Ma le regole sono quelle e Gilles è irremovibile: “Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) All’deiè tempo di prove. In palio c’è una delle cose più belle che un italiano all’estero brama sin dal primo giorno lontano da casa: un bel piatto di pasta, in questo caso spaghetti alla amatriciana. La sfida prevedeva una prova di bacio in apnea tra coppie: Awed-Manuela, Matteo-Vera,-Francesca. I vincitori avrebbero dovuto mangiare la pasta bendati. Ma a un certo punto il colpo di scena:sceglie di non fare la prova tra l’incredulità del pubblico e soprattutto di Francesca Lodo che pregadi poter cambiare il partner. Ma le regole sono quelle eè irremovibile: “Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ilary: 'Gilles qual è la cosa che ti manca di più in particolare di tuo padre?' Gilles: 'Miriam' ?? #Isola - Lusy45122205 : RT @Chiara_Bonati: E comunque Ilary che percula Faribona a me ha già stracciato tre quarti di pelotas honduregne ???????????? #Isola #tommasozor… - voilaloves : RT @SamuelMontegra1: Non vorrei mai una persona che mi guardasse come Ilary Blasi guarda Giulia Salemi. ???? #isola - viviconcoerenza : RT @Eva46066343: Notate anche voi un cambiamento di atteggiamento da parte di Ilary e dello studio nei confronti di Fariba? Io si, il che m… - LudovicaValerio : RT @federicapaparo: IO SONO SOTTO SHOCK. Fariba non è in nomination. Ilary che fa la promozione a Salotto Salemi. Stanotte finisce il m… -