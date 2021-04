Hockey pista, Serie A1: Valdagno è fuori dai playoff scudetto a causa del Covid. Correggio va ai quarti (Di martedì 27 aprile 2021) I playoff scudetto della stagione 2020/2021 della Serie A1 di Hockey pista, che dovevano partire questa sera con la prima partita del turno preliminare, slittano a domani. Il motivo però non è da ricercare in una semplice ragione legata al calendario, ma ad un problema che ha colpito il Valdagno: un cluster Covid riguardante tutta la squadra ha di fatto estromesso la formazione vicentina dalla post season. Di seguito il comunicato del club, quello della FISR e la nuova calendarizzazione del torneo. La comunicazione dell’Ufficio Gare e Campionati della FISR “La società HC Valdagno ha comunicato ufficialmente di trovarsi in una situazione di cluster Covid che in questo momento ha colpito circa l’80% del club di A1, con conseguenze anche ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Idella stagione 2020/2021 dellaA1 di, che dovevano partire questa sera con la prima partita del turno preliminare, slittano a domani. Il motivo però non è da ricercare in una semplice ragione legata al calendario, ma ad un problema che ha colpito il: un clusterriguardante tutta la squadra ha di fatto estromesso la formazione vicentina dalla post season. Di seguito il comunicato del club, quello della FISR e la nuova calendarizzazione del torneo. La comunicazione dell’Ufficio Gare e Campionati della FISR “La società HCha comunicato ufficialmente di trovarsi in una situazione di clusterche in questo momento ha colpito circa l’80% del club di A1, con conseguenze anche ...

