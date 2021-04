Giro d’Italia 2021 in diretta integrale sulla Rai Novità per i commentatori | c’è Giada Borgato Cassani in moto

Leggi su oasport

(Di martedì 27 aprile 2021) La Rai ha svelato il proprio palinsesto per il, evento sportivo che verrà coperto in maniera capillare dal network pubblico. La Corsa Rosa sarà assoluta protagonista sui canali dell’emittente che, per la prima volta nella storia, trasmetterà ladi tutte le tappe. Ogni frazione, fin dal chilometro zero, potrà essere seguita dagli appassionati di ciclismo, gratis e in chiaro. L’altra granderiguarda la cabina di commento, che si sdoppierà in due. Dalla partenza fino alle ore 14.00, infatti, ilsarà trasmesso su RaiSport e a commentare le azioni dei ciclisti saranno Andrea De Luca (prima voce) e Marco Saligari (commento tecnico). Dalle ore 14.00, invece, la Corsa Rosa si trasferirà su Rai Due e i ...