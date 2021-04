Covid | Galli sul coprifuoco | «Bisogna circolare ancora poco»

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilè un tema su cui si continua a dibattere. Il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 è un tema che coinvolge sia la politica che il mondo imprenditoriale. In zona gialla i ristoranti possono riaprire all'aperto anche la sera, ma il limite orario può non essere certo un incentivo ad usufruire delle attività di ristorazione avendotempo a disposizione magari dopo il lavoro. Da fonti governative sono già arrivate indicazioni rispetto al fatto che, con dati confortanti sotto il profilo dei contagi, della progressione della vaccinazione e di una minore pressione sulle strutture ospedaliere, entro forse un paio di settimane le cose potrebbero cambiare. L'obiettivo è prima posticipare l'inizio dele poi abolirlo.e zona gialla con ristoranti aperti, tema di cui si parla Resta, però, ...

Gli assembramenti fuori dai bar, nel 'festival delle riaperture', favoriscono la diffusione del coronavirus, complici anche le varianti. Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, accende i riflettori sui rischi legati alle nuove regole, in vigore nelle regioni in zona gialla da ...... nel ''festival delle riaperture", favoriscono la diffusione del coronavirus, complici anche le varianti. Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di ...Galli: «Non sappiamo ancora però, quanto la variante indiana, la E484Q, sia più diffusiva, virulenta e cattiva» ...Il professor massimo Galli ha parlato della nuova variante covid, indiana, e della sua possibile pericolosità anche in Europa ...