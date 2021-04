Covid e vaccini, gli effetti collaterali descritti dall'Aifa per Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson (Di martedì 27 aprile 2021) Ecco quali sono gli effetti collaterali dei vaccini a mRna ( Pfizer e Moderna ) e a vettore virale ( AstraZeneca e Johnson & Johnson ). Ecco i dettagli pubblicati sul sito dell'Aifa (Agenzia italiana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 aprile 2021) Ecco quali sono glideia mRna () e a vettore virale (). Ecco i dettagli pubblicati sul sito dell'(Agenzia italiana...

Advertising

DSantanche : Lo scorso anno in piena pandemia senza #vaccini i #ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche al chiuso, ora n… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - dirittoallacura : Togliere brevetti #vaccini per proteggere 60% popolazione da #Covid-19 quest'anno. La #pandemia non sarà sconfitta… - lifestyleblogit : Covid, Lombardia punta a 100mila vaccini al giorno - -