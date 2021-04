Coprifuoco, maggioranza in tilt. Da Salvini un odg per tamponare l’iniziativa di FdI (Di martedì 27 aprile 2021) Il “battesimo del Coprifuoco” è atteso per oggi in aula a Montecitorio. Sarà infatti alla Camera che nelle prossime ore prenderà il via la discussione sull’odg presentato da Fratelli d’Italia, che impegna il governo a spostare di un’ora in avanti (le 23 anziché le 22) l’obbligo di rincasare. Per rafforzarne la portata ieri il partito di Giorgia Meloni ha organizzato una fiaccolata, guidata dalla leader, di fronte a Palazzo Chigi. Di sicuro c’è che la Lega non la voterà. Matteo Salvini ne ha infatti annunciato uno tutto suo su cui dovrebbe convergere anche Forza Italia, che accorcia il Coprifuoco solo nelle zone a bassa intensità di contagio. Salvini ottiene il “sì” di FI Una risposta ai retroscena degli ultimi giorni che dipingono il Capitano stretto tra due fuochi: da un lato la Meloni, che cavalca le sue stesse ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Il “battesimo del” è atteso per oggi in aula a Montecitorio. Sarà infatti alla Camera che nelle prossime ore prenderà il via la discussione sull’odg presentato da Fratelli d’Italia, che impegna il governo a spostare di un’ora in avanti (le 23 anziché le 22) l’obbligo di rincasare. Per rafforzarne la portata ieri il partito di Giorgia Meloni ha organizzato una fiaccolata, guidata dalla leader, di fronte a Palazzo Chigi. Di sicuro c’è che la Lega non la voterà. Matteone ha infatti annunciato uno tutto suo su cui dovrebbe convergere anche Forza Italia, che accorcia ilsolo nelle zone a bassa intensità di contagio.ottiene il “sì” di FI Una risposta ai retroscena degli ultimi giorni che dipingono il Capitano stretto tra due fuochi: da un lato la Meloni, che cavalca le sue stesse ...

