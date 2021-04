Cashback | spiacevole sorpresa in arrivo per i 1 500€?

(Di martedì 27 aprile 2021), spunta un clamoroso scenario finale per la corsa ai 1.500 euro: potrebbe esserci una bruttaper i 1.500 euro Che fine faranno alla fine i furbetti che hanno abusato del sistema raggirandolo a più riprese? E’ questa, adesso, la principale domanda che si pongono gli utenti mentre concorrono per ile soprattutto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cashback spiacevole

Consumatore.com

Furbetti del: l'ultimoepisodio Dall'inizio dell'anno sono stati diversi gli avvenimenti di questo tipo, in particolar modo quelli relativi ai distributori di benzina , bersagli ...... appunto il'. Nessuna regola nascosta osorpresa. Con Bestshopping si può comprare in tutta sicurezza quello che si vuole, dove si vuole e in ogni momento, mantenendo le abitudini ...Continua la lotta ai “furbetti” del Cashback. Ecco le possibili modifiche alle quali si sta pensando per fermare questo fenomeno ...LEGGI ANCHE >>> Furbetti del Cashback, il trucco del benzinaio: scontrini da 80 centesimi. Furbetti del Cashback: l’ultimo spiacevole episodio. Dall’inizio dell’anno sono stati diversi gli avvenimenti ...