Calcio | Calcagno Aic | ' bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati' 2

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - “La nuova Champions League personalmente non mi piace -sottolinea il numero uno dell'Aic- perché prevede nuove gare che vanno ad aggiungersi ad un calendario che era già abbondantemente intasato prima della pandemia. Dobbiamo tutelare i top player con ragionamenti di sistema: con l'Europeo alle porte, per molti calciatori si prospetta una nuova stagione senza un adeguato periodi di riposo”. “Dobbiamo salvaguardare ilsportivo e inazionali cercare di coniugarli con gli, trovando il punto di equilibrio sulla distribuzione delle risorse che oggi, nel nostro sistema, è poco indirizzata verso il basso. Nella discussione in ambito federale -conclude- ci stiamo ponendo il problema della gestione economica delle società, per recuperare la ...

Umberto, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del progetto Superlega e della ...si debba porre un freno e i futuri controlli devono dirci chi può spendere e fare...NAPOLI - Umberto, Presidente AIC, è intervenuto a Radio Marte e si è soffermato sia sulla SuperLega che sull'economia del: "Della Super League se n'è parlato, siamo in contatto costante con i ...Nella discussione in ambito federale -conclude Calcagno- ci stiamo ponendo il problema della gestione economica delle società, per recuperare la sostenibilità del sistema. Quando sento parlare di ..."Super League? Se n’è parlato, siamo in contatto costante con i calciatori della Serie A e ci siamo sentiti. Il fatto di non essere stati coinvolti ci ha colpito negativamente.