Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) (TeleBorsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.981,57 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.026,16 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 28.991,9 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un +0,12%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto sanitario con un calo di -0,36%. In forte ribasso DiaSorin, che mostra un -3,28%. Giovedì l’agenda della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Tele) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.981,57 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.026,16 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 28.991,9 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un +0,12%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto sanitario con un calo di -0,36%. In forte ribasso DiaSorin, che mostra un -3,28%. Giovedì l’agenda della ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno da #PalazzoPitti! Dalla Sala dell'Iliade nella #GalleriaPalatina. 10 secondi con... #Raffaello, Andrea… - Psychood : @SpudFNVPN Buongiorno Spud! Ieri raccontavo ad un amico che non ha Twitter la tua previsione del milà fuori dalla C… - AriSolosamp : RT @Emma30564035: Buongiorno Amici de Zena ?? dalla Superba..... è tutto .....Arte, cultura,musica e tanto altro ..... @Marco__Samp @Corsamp… - Booty_Kingdom_ : RT @Verde1122: Buongiorno dalla STREPITOSA ? @wildros42507916 ?? ? - cinnamonfaery : buongiorno oggi so inizia la giornata dalla veterinaria perchè yuuna è in calore </3 spero vada tutto bene sob -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2021 Giovedì l'agenda della Germania prevede la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e si attende dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'...

PAPA: È il momento della vergogna La sua denuncia è riecheggiata dalla finestra dello Studio privato del Palazzo apostolico vaticano ... Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del Buon ...

Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2021 - [video] Teleborsa Quotidiani sportivi: le prime pagine di oggi Buongiorno dalla redazione di CalcioCasteddu con le prime pagine dei quotidiani sportivi e le pagine sport dei regionali di oggi, martedì 27 aprile ...

Auto assediate da giovani Polizia in San Francesco Alcuni ragazzini bloccano le macchine in strada e provocano anche danni. Partiti i controlli in zona gialla per evitare assembramenti. "Serve prudenza" ...

Giovedì l'agenda della Germania prevede la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e si attendeSpagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'...La sua denuncia è riecheggiatafinestra dello Studio privato del Palazzo apostolico vaticano ... Cari fratelli e sorelle,! In questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del Buon ...Buongiorno dalla redazione di CalcioCasteddu con le prime pagine dei quotidiani sportivi e le pagine sport dei regionali di oggi, martedì 27 aprile ...Alcuni ragazzini bloccano le macchine in strada e provocano anche danni. Partiti i controlli in zona gialla per evitare assembramenti. "Serve prudenza" ...