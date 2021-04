Bolzano Agriturismi | modificato il regolamento

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 27 aprile 2021) “Le modifiche approvate sui presupposti per lo svolgimento dell’attività agrituristica riguarda soprattutto i contratti di affitto di superfici agricole e il bestiame posseduto” spiega l’assessore provinciale all’agricoltura Arnold Schuler. Si tratta infatti dell’abrogazione del requisito di una locazione agricola della durata residua almeno decennale per l’esercizio dell’attività di agriturismo. Come in precedenza sono sempre necessari 0,5 ettari di superficie frutti-viticola oppure 1 ettaro di prati o superficie foraggera avvicendata o a colture specializzate, ma nel caso in cui queste superfici non siano in possesso dell’azienda agricola, d’ora in poi sarà accettato anche il solo possesso di un contratto di affitto valido. Inoltre la Giunta ha deciso che delle 1,5 unità di bestiame adulto ritenute prerequisito per svolgere l’attività agrituristica sono conteggiabili anche suini e ...