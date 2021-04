Auto fuori controllo entra nella piazza pedonale: passante neutralizza il conducente con un calcio ‘volante’ (Di martedì 27 aprile 2021) Un uomo coraggioso è immediatamente intervenuto per impedire il rischio di una strage nella piazza principale di Tirana quando un’Auto guidata da un conducente intossicato ha sfondato le barriere Si è letteralmente lanciato all’interno di un’Auto, saltando a piè pari e con le gambe tese in avanti, per fermare un uomo che avrebbe potuto compiere L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 aprile 2021) Un uomo coraggioso è immediatamente intervenuto per impedire il rischio di una strageprincipale di Tirana quando un’guidata da unintossicato ha sfondato le barriere Si è letteralmente lanciato all’interno di un’, saltando a piè pari e con le gambe tese in avanti, per fermare un uomo che avrebbe potuto compiere L'articolo NewNotizie.it.

Grave incidente a Montichiari, un 48enne perde la vita MONTICHIARI (BS) - Incidente mortale poco dopo le 7 di oggi, 27 aprile, a Montichiari lungo la strada provinciale 37 . Un 48enne alla guida di un'auto si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante nella zona dell'aeroporto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia Stradale e i ...

Albania, auto fuori controllo in piazza a Tirana: guidatore neutralizzato dal salto acrobatico di un passante Corriere TV Auto fuori controllo entra nella piazza pedonale: passante neutralizza il conducente con un calcio ‘volante’ Un uomo coraggioso è immediatamente intervenuto per impedire il rischio di una strage nella piazza principale di Tirana quando un'auto guidata da un conducente intossicato ha sfondato le barriere ...

Calcio/ L’Entella va in vantaggio, poi finisce 1-1 Almeno un punto lo ha pescato in quel di Pescara. La Virtus Entella passata in vantaggio si è poi fatta raggiungere.

