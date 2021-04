Variante indiana in Italia, cosa sappiamo: dove è stata trovata, quanto è contagiosa e l'effetto sui vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) per la scoperta a Bassano (Vicenza) dei primi due casi di pazienti positivi alla Variante indiana del coronavirus . Si tratta di un uomo e di sua figlia: appena rientrati in Italia dal Paese asiatico, ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) per la scoperta a Bassano (Vicenza) dei primi due casi di pazienti positivi alladel coronavirus . Si tratta di un uomo e di sua figlia: appena rientrati indal Paese asiatico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Variante indiana, Crisanti: 'Se è stata trovata in Italia, significa che è già diffusa' È la riflessione del virologo Andrea Crisanti , dopo che oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato i primi due casi di variante indiana - padre e figlia di ritorno dall'India - ...

Zaia: 'Variante indiana in Veneto' Venezia, 26 aprile 2021 'In Veneto trovati due casi di variante indiana, si tratta di un padre e della figlia rientrati dall'India', così il presidente del Veneto Zaia. / Facebook Luca Zaia

Variante indiana, primi contagi in Italia. Cos'è e i dubbi sull'efficacia dei vaccini IL GIORNO Variante indiana nell’Alto Vicentino, l’Ulss 7: “Contagiati in isolamento dal rientro” Sono in quarantena a casa, insieme al resto del nucleo familiare, e presentano una sintomatologia lieve il padre e la figlia dell'Alto Vicentino risultati ...

Varianti Covid, presto il tema in Cts La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella p ...

