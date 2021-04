(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Inmentodelle fabbriche neldi, nel mese di aprile, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di, si è portato a 37,3 punti rispetto ai 28,9 del mese precedente.L’indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, scende invece di 14 punti a quota 34. I nuovi ordini sono balzati a 38,5 punti così come il tasso di crescita dell’indice ordini è salito a 32,3 punti. L’indice di utilizzo della capacità è sceso a 34,6 punti, mentre l’indice delle consegne è stabile a 32,6 punti.

Advertising

DividendProfit : USA, migliora l’attività produttiva nel distretto Fed di Dallas - Queenatletica : C'è un grandissimo avvio di stagione per Riccardo Ferrara, subito a PB nel peso con la nuova magia dei Carabinieri… - slvmrsgls : @VIXKIWI all'inizio usa termini difficili poi andando avanti migliora quindi non scoraggiarti subito HGAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : USA migliora

ilmessaggero.it

In miglioramento l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di aprile, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale ...Il 2022 porterà il Circus neglia Miami, il numero di gare dovrà mantenersi non oltre il limite ... Questo ci fa ben sperare guardando avanti, perché se la situazioneci sarà una riapertura ...In miglioramento l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di aprile, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al ...Quest'anno, dal 26 aprile al 2 maggio, la regione europea dell'OMS celebra la 16a Settimana europea dell'immunizzazione (EIW) ...