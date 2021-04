Striscia la notizia: ecco che fine fanno i cani del tg satirico (Di lunedì 26 aprile 2021) Striscia la notizia è una delle trasmissioni di Canale 5 più seguite degli ultimi 30 anni. I noti conduttori che si sono susseguiti negli anni sono sempre stati affiancati da dei teneri pelosetti a quattro zampe. Quello che molti si sono chiesti però è che fine facciano i splendidi cani una volta finito il famoso tg satirico. Che fine fanno i cani di Striscia La notizia-Political24Uno dei momenti più attesi dai milioni di telespettatori è la presentazione del terzo ‘conduttore’ di Striscia la notizia: un cucciolo di cane dolcissimo. In questi trent’anni hanno calcato il bancone di Antonio Ricci moltissimi pelosetti che hanno accompagnato i diversi presentatori nel lancio di servizi, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)laè una delle trasmissioni di Canale 5 più seguite degli ultimi 30 anni. I noti conduttori che si sono susseguiti negli anni sono sempre stati affiancati da dei teneri pelosetti a quattro zampe. Quello che molti si sono chiesti però è chefacciano i splendidiuna volta finito il famoso tg. ChediLa-Political24Uno dei momenti più attesi dai milioni di telespettatori è la presentazione del terzo ‘conduttore’ dila: un cucciolo di cane dolcissimo. In questi trent’anni hanno calcato il bancone di Antonio Ricci moltissimi pelosetti che hanno accompagnato i diversi presentatori nel lancio di servizi, ...

Advertising

zazoomblog : Striscia la Notizia ricordate Annalisa Gambi? Com’è cambiata a distanza di anni e cosa fa oggi - #Striscia… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BASTEREBBE UN SEMPLICE DECRETO PER AVERE PIÙ VACCINI IN ITALIA »… - Willy79277839 : RT @Paola30502511: F. Moro, taci??che ci fai più bella figura. - GiuseppeMattare : Striscia la Notizia, la trasmissione di falsi buonisti radical chic per coloro che si vogliono lavare la coscienza… - apimma : @GiovanniBussett @l_honestly @fanpage @TgLa7 @SkyTG24 @MediasetTgcom24 @Tg1Rai @Striscia @repubblica TG nessuno, ma… -