“Stitches – Un legame privato” | una madre alla ricerca della verità Trailer

(Di lunedì 26 aprile 2021) Trent Film presenta– Un, film diretto da Miroslav Terzi? che arriverà in anteprima nelle sale italiane dal 13 maggio 2021. Scritto da Elma Tataragi?, già autrice di Dio è donna e si chiama Petrunya, il film è stato presentato nella sezione Panorama69° Berlinale, dove ha vinto l’Europa Cinemas Label. Ispirato ad una storia vera che arriva dal passato recente dei Balcani,– Unscava nelle emozioni per giungeresperanza. Racconta la storia di una donna tenace che diventa un’eroina moderna, in lotta contro tutto e tutti per inseguire lamettendosi sulle tracce del figlio scomparso., la vera storia di unaLa ...

Advertising

pressitalia : “Stitches - Un legame privato”, un film di Miroslav Terzic - Ispirato a una storia vera dall'autrice di “Dio è donn… - cinefilosit : #Stitches - Un legame privato al cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Stitches legame

Metropolitan Magazine Italia

Dal 13 maggio 2021 grazie a Trent Film in associazione con Infilmica arriverà in anteprima nelle sale italiane il film "- Unprivato " di Miroslav Terzi . Ispirato a una storia vera che arriva dal passato recente dei Balcani, il film è stato presentato in anteprima nella sezione Panorama della 69° ...Scheda dettagliata di Stitches - Un legame privato, con trama, cast e tutte le info sul film; inoltre foto, video, trailer e recensioni della redazione e degli utenti #StitchesUnLegamePrivato ...Dal 13 maggio 2021 grazie a Trent Film in associazione con Infilmica arriverà in anteprima nelle sale italiane il film “Stitches - Un legame privato” di ...