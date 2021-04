Serie A oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo 33 giornate (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma il rush finale del campionato di Serie A 2020/2021. Tutto è aperto, tranne il primo posto: l’Inter è ormai ad un passo dal titolo e può festeggiarlo già da domenica 2 maggio con una vittoria sul Crotone e un passo falso dell’Atalanta col Crotone. Bagarre in zona Champions con Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio a caccia di tre posti per la massima competizione continentale. Giochi aperti per la salvezza: se Parma e Crotone sembrano spacciate, l’ultimo slot per retrocedere coinvolge Cagliari, Benevento, Torino, Spezia e forse Fiorentina. Di seguito, ecco la classifica a confronto con la stagione 2019/2020: il Milan la più migliorata, il Parma la peggiore. La classifica 2020/2021 a confronto con il 2019/20 Inter 79 (+8) Atalanta 68 (-2) Napoli 66 (+13) Juventus 66 (-11) Milan 66 ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma il rush finale del campionato diA 2020/2021. Tutto è aperto, tranne il primo posto: l’Inter è ormai ad un passo dal titolo e può festeggiarlo già da domenica 2 maggio con una vittoria sul Crotone e un passo falso dell’Atalanta col Crotone. Bagarre in zona Champions con Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio a caccia di tre posti per la massima competizione continentale. Giochi aperti per la salvezza: se Parma e Crotone sembrano spacciate, l’ultimo slot per retrocedere coinvolge Cagliari, Benevento, Torino, Spezia e forse Fiorentina. Di seguito, ecco lacon la stagione 2019/2020: il Milan la più migliorata, il Parma la peggiore. La2020/2021 acon il 2019/20 Inter 79 (+8) Atalanta 68 (-2) Napoli 66 (+13) Juventus 66 (-11) Milan 66 ...

