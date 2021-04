Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al tempo stesso stare al governo’ (Di lunedì 26 aprile 2021) “Intollerabile in piena pandemia fingere di essere all’opposizione per cavalcare il malContento dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine“. Il capo politico del M5s Giuseppe Conte non ha usato mezze misure per criticare l’iniziativa del leader della Lega Matteo Salvini, che il 25 aprile ha lanciato una raccolta firme per dire no al coprifuoco imposto dall’esecutivo. L’ex premier non nomina mai il suo ex alleato di governo, ma il riferimento è chiarissimo. Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Conte riprende e rilancia le stesse critiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Intollerabile in piena pandemiadiperil malnto dei cittadini e alassestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine“. Il capo politico del M5s Giuseppenon ha usato mezze misure per criticare l’iniziativa del leader della Lega Matteo, che il 25 aprile ha lanciato una raccolta firme per dire no alimposto dall’esecutivo. L’ex premier non nomina mai il suo ex alleato di governo, ma il riferimento è chiarissimo. Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook,riprende e rilancia le stesse critiche ...

