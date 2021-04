Poretti | storia dell' attore del trio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poretti storia

NonSoloCinema

... le rubriche , curate da firme come Bruno Fornara, Giacomo, Gianni Riotta, Nadia Terranova, ... oltre 90 anni die un'opportunità preziosa per appassionati e studiosi che potranno ...In questa data laci ricorda che sono nati anche Samuel Beckett (1906) , Butch Cassidy, ... 26 aprile Felici 50 e 65 a Giorgia e Giacomo, nati lo stesso giorno di Giorgio Moroder (81) e ...«La nostra storia non va infangata ... ma niente di serio” di Giacomo Poretti in “Tre uomini e una gamba”.Prende sempre più forma la nuova piazzetta davanti alla Chiesa di Santa Maria Maddalena alla Ponzella. Martedì 20 il posizionamento di sei nuove panchine.