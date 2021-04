Meteo Roma del 26-04-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)e previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord Italia impostabile al pomeriggio locali instabilità sui rilievi con possibilità di isolate piogge o acquazzoni tempo asciutto altrove tra la sera e la notte nuvolosità in aumento con deboli piogge al Nord o alle Centro Italia tempo asciutto sole alternata locali innocui addensamenti sparsi nessuna variazione nelle ore serali notturne ma con nuvolosità in aumento ovunque al sud e sulle Isole tempo asciutto fino al pomeriggio in serata ma con nuvolosità in aumento a partire dalla Sardegna temperature minime in aumento al centro-nord e in calo al sud massime in lieve rialzo ovunque