Mediaset | ok unanime CdA a trasferimento sede legale in Olanda

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Il CdA diha deliberato all’unanimità la proposta di trasferire laincon un’assemblea straordinaria da tenere il 23 giugno 2021. Lo rende noto il gruppo del Biscione in un comunicato spiegando che a seguito del, le azioni della società rimarranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. In Italia rimarrà anche laeffettiva nonché la residenza fiscale della Società. Ilavverrà senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici in essere. Gli azionisti diche non voteranno a favore delsaranno legittimati ad esercitare, ove la relativa delibera venga approvata, il diritto di recesso ai sensi di ...