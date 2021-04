L’ex calciatore e star tv Ashley Cain dice addio alla figlia di otto mesi, morta di leucemia (Di lunedì 26 aprile 2021) Le cure continue, fin dal secondo mese di vita ovvero quando le è stata diagnosticata la malattia, non sono state sufficienti. La piccola Azaylia, 8 mesi, figlia delL’ex centrocampista e star tv britannico Ashley Cain, è morta per una grave forma di leucemia mieloide acuta. Le condizioni della piccola sono peggiorate nelle ultime settimane. Cain e la moglie avevano dato vita a una raccolta fondi con l’obiettivo di portare la figlia a Singapore dove sarebbe stata sottoposta a un trapianto ma le condizioni di Azaylia si sono aggravate al punto che non è stato possibile arrivare al momento del viaggio. “Mia figlia ha avuto una vita dura da quando aveva otto settimane, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Le cure continue, fin dal secondo mese di vita ovvero quando le è stata diagnosticata la malattia, non sono state sufficienti. La piccola Azaylia, 8delcentrocampista etv britannico, èper una grave forma dimieloide acuta. Le condizioni della piccola sono peggiorate nelle ultime settimane.e la moglie avevano dato vita a una raccolta fondi con l’obiettivo di portare laa Singapore dove sarebbe stata sposta a un trapianto ma le condizioni di Azaylia si sono aggravate al punto che non è stato possibile arrivare al momento del viaggio. “Miaha avuto una vita dura da quando avevasettimane, per ...

