Lazio-Milan 3-0 al 90?: sconfitta pesantissima, la Champions si complica (Di lunedì 26 aprile 2021) È terminato il match Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Vediamo com'è andata la partita dei rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) È terminato il match, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Vediamo com'è andata la partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - Juventina962 : RT @Elisa85908125: @romeoagresti Basta fare la juve, battere sassuolo udinese e milan come nel girone d'andata e si va in champions senza p… - LS1102764673 : RT @iltifososocial: 5 squadre per 3 posti. Chi va in Champions? #seriea #championsleague #atalanta #napoli #juventus #milan #lazio #ucl #se… -